Gesellschaft

12:13 Uhr | 18.04.2020

Anträge können ab sofort online gestellt werden

Hilfsfonds für Studierende freigeschaltet

Der Hamburger Hilfsfonds für Studierende ist ab sofort freigeschaltet. Studierende an Hamburger Hochschulen, die sich aufgrund der Corona-Pandemie in einer finanziellen Notlage befinden, können nun online ein zinsloses Darlehen in Höhe von 400 Euro monatlich beantragen. Das sei ein guter und wichtiger Schritt, der den Studierenden zusätzlich zu den bestehenden Hilfsangeboten in kurzer Zeit eine finanzielle Grundlage sichere, so Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank. Das Darlehen kann jeweils für die Monate April, Mai und Juni 2020 unter www.studierendenwerk-hamburg.de beantragt werden und wird vom Studierendenwerk verwaltet.