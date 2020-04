Gesellschaft

16:51 Uhr | 17.04.2020

Pflegeheim in Wilhelmsburg

Senioren zum Schutz vor Corona verlegt

Am Nachmittag sind etwa 40 Bewohner aus einem Pflegeheim in Wilhelmsburg von der Hamburger Gesundheitsbehörde in Krankenhäuser verlegt worden. Die Senioren waren zuvor negativ auf das Corona-Virus getestet worden. In den Krankenhäusern sollen die Senioren 14 Tage lang unter Quarantäne versorgt werden. Die Verlegung war notwendig, da 50 andere Bewohner derselben Unterkunft zuvor positiv auf Covid-19 getestet worden waren. Durch die räumliche Trennung soll ein Übergreifen des Virus auf die nicht infizierten Bewohner verhindert werden. Außerdem hat der Hamburger Senat insbesondere zum Schutz älterer und pflegebedürftiger Menschen die Präventions- und Hygienevorschriften erweitert.