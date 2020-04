Sport

15:07 Uhr | 17.04.2020

5 Milionen Euro Zuschüsse in der Corona-Krise

Weiterer Nothilfefond für Sportvereine

Hamburger Sportvereinen steht ab sofort ein zusätzlicher Nothilfefond in Höhe von 5 Millionen Euro zur Verfügung. Die Vereine können für die finanziellen Verluste aufgrund der Corona-Krise über den Hamburger Sportbund und das Landessportamt nicht rückzahlungspflichtige Zuschüsse beantragen. „Mit den direkten und nicht zurückzuzahlenden Zuschüssen können wir entschlossen überall dort Hilfe leisten, wo trotz bereits beschlossener Maßnahmen finanzielle Engpässe oder besondere Härten drohen. So können wir passgenaue Lösungen für den Sport in seiner ganzen Breite anbieten.“, sagte Innensenator Andy Grote. Die maximale Förderhöhe je Sportverein beträgt 25.000 Euro.