Gesellschaft

13:57 Uhr | 17.04.2020

Kliniken warnen vor falscher Zurückhaltung

Ein Drittel weniger Patienten in Notaufnahmen

Hamburger Kliniken warnen vor falscher Zurückhaltung bei Notfällen. So verzeichnen die Notaufnahmen der Asklepios Kliniken derzeit rund ein Drittel weniger Patienten als vor der Coronakrise. Insbesondere die Zahl der behandlungsbedürftigen Patienten mit Herzinfarkten, Schlaganfällen und Tumoren ginge zurück, vermutlich aus Angst vor einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus. Diese Entwicklung mache den Ärzten Sorge, so ein Sprecher der Asklepios Kliniken gegenüber Hamburg 1. Er appellierte, Symptome wie beispielsweise Herzrhythmusstörungen oder Lähmungen im Arm ernst zu nehmen und in Notfällen Kontakt mit dem Hausarzt oder den Kliniken aufzunehmen.