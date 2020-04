Blaulicht

10:48 Uhr | 17.04.2020

Campinggasflaschen explodiert

Moorfleet: Feuer in Bootslager

In einem Bootslager in Moorfleet ist in der vergangenen Nacht ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Boote, Wohnwagen und Wohnmobile standen in Flammen und der Brand breitete sich schnell aus. Zudem explodierten einige Campinggasflaschen. Etwa 30 Menschen schliefen in den Wohnwagen und Booten, als das Feuer ausbrach, konnten sich jedoch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Sie wurden vorübergehend in einer nahegelegenen Sporthalle untergebracht. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.