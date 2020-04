Blaulicht

13:40 Uhr | 16.04.2020

Unbekannte Täter mit Bargeld geflohen

Alte Wöhr: Fahrkartenautomaten gesprengt

Am frühen Morgen haben unbekannte Täter zwei Fahrkartenautomaten an der S-Bahn-Station „Alte Wöhr“ aufgesprengt. Anwohner hatten explosionsartige Geräusche vernommen und daraufhin die Hamburger Polizei alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Täter jedoch mit Bargeld in unbekannter Höhe in Richtung Rübenkamp geflohen. Bei ihrer Flucht verloren die Täter offenbar einen Teil ihrer Beute auf der Straße. Nach Zeugenaussagen handelt es sich um drei Männer. In den letzten Wochen waren bereits Automaten an der Station Rübenkamp mehrfach aufgesprengt worden. Ob ein Zusammenhang besteht, wird nun ermittelt.