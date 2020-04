Gesellschaft

13:19 Uhr | 16.04.2020

Alleinerziehende können ihre Kinder in Kitas bringen

Kita-Notbetreuung soll ausgeweitet werden

Leonhard Auch haben sich die Minister der Länder gestern darauf geeinigt, dass Kitas und Schulen vorerst weiterhin geschlossen bleiben. Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard machte in einer Telefonkonferenz heute noch einmal deutlich, dass die Situation für viele Familien und Alleinerziehende sehr herausfordernd sei. Deshalb habe Hamburg sich dazu entschieden die Kita-Notbetreuung auszuweiten: So können Alleinerziehende ab nächster Woche ihre Kinder wieder in Kitas unterbringen. Außerdem werde die Hamburger Sozialbehörde eine weitere schrittweise Öffnung in verschiedenen sozialen Bereichen vorbereiten, so die Senatorin.