Stadtgespraech

18:09 Uhr | 15.04.2020

Neue kreative Idee entwickelt

Spargelernte in Zeiten von Corona

Der Spargel ist wohl eine der beliebtesten Gemüsesorten in Deutschland. Doch nun könnte es richtig brenzlig für das „weiße Gold“ der Erde werden, denn: Auf Grund der Corona Pandemie dürfen nur wenige der angeforderten Erntehelfer einreisen. Reporterin Sarah Schmerse hat sich aufgemacht und ein Spargelfeld kurz hinter Harburg besucht – denn hier ist man in der Krise kreativ geworden und hat eine Idee entwickelt, wie der Spargel vielleicht doch noch geerntet werden könnte und zumindest nicht in der Erde verdirbt.