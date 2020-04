Stadtgespraech

17:14 Uhr | 15.04.2020

Dienstleistungen ohne direkten Kundenkontakt möglich

Kundenzentren verstärken Online-Angebot

Die Hamburger Kundenzentren bieten ab sofort mehr Online-Dienstleistungen an. So können unter anderem An- und Ummeldungen sowie Meldebescheinigungen ohne direkten Kundenkontakt bearbeitet werden. Hierzu ist lediglich die Kontaktaufnahme per E-Mail mit dem jeweiligen Kundenzentrum erforderlich. Alternativ stehen die Kundenzentren für weitere Informationen auch telefonisch zur Verfügung. Die jeweiligen Kontaktdaten können im Internet unter www.hamburg.de/kundenzentrum eingesehen werden.