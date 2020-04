Sport

17:00 Uhr | 15.04.2020

Trikot-Auktion gegen die Corona-Krise

BSV-Damen geben ihr letztes Hemd

Vor knapp einem Monat wurde die Handball-Bundesliga-Saison der Damen aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen. Seitdem fehlen Vereinen wie dem Buxtehuder SV die so wichtigen Ticket-Einnahmen bei Heimspielen. Um einen Teil der finanziellen Lücke zu schließen, versteigern die Spielerinnen ihre Trikots seit Montag an Fans. Unter dem Motto „Wir geben unser letztes Hemd“ kann jeder ab einem Startgebot von 100 Euro auf das Shirt der Lieblingsspielerin bieten. Ein Hoffnungsschimmer in einer Krise, von der die ganze Handballwelt bedroht ist.