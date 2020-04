Blaulicht

15:31 Uhr | 15.04.2020

Urteil nächste Woche erwartet

Rocker-Prozess: Beweisaufnahme geschlossen

Im Fall der beinahe tödlichen Schüsse auf Rockerboss Dariusch F. im August 2018 ist am heutigen Prozesstag die Beweisaufnahme geschlossen worden. Sie geht in Bezug auf die drei Angeklagten von einem gemeinschaftlich versuchten Mord aus. Für den mutmaßlichen Auftraggeber wird eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert, für seinen Vater 11 Jahre sowie für den Schützen eine Freiheitsstrafe von acht Jahren und zwei Monaten. Am 21. April tragen die Verteidiger ihre Plädoyers vor. Das Urteil soll am 23. April gesprochen werden.