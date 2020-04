Gesellschaft

16:22 Uhr | 13.04.2020

Bund und Stadt investieren 9 Mio. Euro jährlich

Jede vierte Kita erhält Zusatzförderung

Jede vierte Kita in Hamburg soll in den kommenden zwei Jahren Zusatzförderung erhalten. Bund und Stadt schaffen in den 270 so genannten „Sprach-Kitas“ demnach eine halbe oder ganze zusätzliche Stelle. Damit soll nach Angaben des Senats die sprachliche Bildung und Förderung in den Kitas verbessert werden. Darüber hinaus werden 24 zusätzliche halbe Fachberatungsstellen finanziert. Mehr als 9 Millionen Euro jährlich wollen Bund und Stadt für die Sprachförderung an Kindertagesstätten ausgeben.