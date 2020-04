Gesellschaft

15:21 Uhr | 12.04.2020

Bewohner isoliert

Mehrere Corona-Fälle in Harburger Pflegeheim

In einem Seniorenpflegeheim in Harburg wurden mehrere Personen positiv auf das Corona-Virus getestet. Das teilte das Bezirksamt Harburg am Samstag mit. Die erkrankten Bewohnerinnen und Bewohner wurden isoliert - sie werden weiterhin pflegerisch und medizinisch betreut. Da es sich um demente Menschen handele, kümmere sich laut Bezirksamt Personal mit entsprechender fachlicher Expertise um die Patienten. Personen, die negativ getestet wurden, würden entsprechend in andere Räumlichkeiten des Trägers verlegt. Personen, die aufgrund ihrer Demenzerkrankung nicht beprobt werden können, würden vorsorglich isoliert untergebracht und unter Wahrung aller hygienischen Maßnahmen gesondert betreut, teilte das Bezirksamt mit.