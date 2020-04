Gesellschaft

13:46 Uhr | 11.04.2020

Meldeverzug über Oster-Feiertage

Corona: 3739 Fälle in Hamburg

Die Zahl der Corona Infizierten in Hamburg ist am Karsamstag um 97 auf insgesamt 3.739 Personen angestiegen. Insgesamt befinden sich nach Angaben der Gesundheitsbehörde 257 Personen im Krankenhaus, sieben weniger, als am Karfreitag. 90 Patienten davon befinden sich auf der Intensivstation. Nach derzeitigem Stand des Robert-Koch-Institutes sind 56 Menschen mit einer COVID-19-Infektion verstorben, bei 42 Personen wurde nach Angaben der Rechtsmedizin das Corona-Virus als todesursächlich bestätigt. Der Senat wies darauf hin, dass es über die Oster-Feiertage bei der Übermittlung von Corona-Fällen zu Meldeverzögerungen kommen könnte, die exakte Anzahl werde deshalb in der kommenden Woche bekannt gegeben.