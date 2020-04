Gesellschaft

16:41 Uhr | 10.04.2020

87 Personen auf der Intensivstation

Insgesamt 3.642 Corona-Fälle in Hamburg

Die Zahl der Corona-Fälle in Hamburg ist am Freitag um 124 auf 3.642 angestiegen. Insgesamt befinden sich nach Angaben der Gesundheitsbehörde 264 Personen im Krankenhaus, davon müssen 87 Patienten auf der Intensivstation behandelt werden. Nach derzeitigem Stand des RKI sind 53 Menschen mit einer COVID-19-Infektion verstorben, bei 38 Personen wurde laut Rechtsmedizin das Corona-Virus als todesursächlich angegeben. Am gestrigen Abend sind außerdem 74 Beatmungsgeräte in Hamburg angekommen und von der Gesundheitsbehörde in Empfang genommen worden.