17:53 Uhr | 09.04.2020

Hygiene-Kits und Hotelzimmer für Obdachlose

Corona: So helfen private Initiativen Bedürftigen

Zuhause bleiben und Abstand halten steht in der derzeitigen Situation an erster Stelle. Doch wie soll jemand in seinen eigenen vier Wänden bleiben, wenn er keine hat? Über private Initiativen die versuchen Obdachlose in dieser Zeit zu unterstützen.