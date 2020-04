Gesellschaft

18:38 Uhr | 08.04.2020

Stadt richtet Notübernachtungsstätten ein

Hilfs-Angebot für Obdachlose angepasst

Das Hilfs-Angebot für obdachlose Menschen in Hamburg ist angesichts der Corona-Pandemie stellenweise angepasst und ergänzt worden. So hat die Stadt unter anderem ein zusätzliches Notunterbringungs- und Versorgungsprogramm gestartet und eine Notübernachtungsstätte speziell für obdachlose Frauen eingerichtet. Zudem werden alle Übernachtungseinrichtungen nur locker belegt, um die Einhaltung der gebotenen Sicherheitsabstände zu ermöglichen. In allen Notunterkünften werden Menschen ohne festen Wohnsitz mit täglichen Mahlzeiten und Hygienemöglichkeiten versorgt und können Beratungen durch das Personal in Anspruch nehmen. Für den Fall einer Ansteckung mit COVID-19 werden zudem Isolationsmöglichkeiten und die medizinische Versorgung sichergestellt. Auch für von Obdachlosigkeit bedrohte Prostituierte werden von der Sozialbehörde in einer zentral gelegenen Unterkunft kurzfristig 60 Übernachtungsplätze bereitgestellt.