Kunst und Kultur

13:34 Uhr | 08.04.2020

Finanzielle Untersützung trotz abgesagter Konzerte

"Elbphilharmonie-Hilfsfonds" für Musiker

Die drei größten Veranstalter von Konzerten in der Elbphilharmonie und Laeizshalle, haben einen Hilfsfonds für freiberufliche Musiker gegründet, die aufgrund der Corona-Krise in Not geraten sind. Die Mittel aus dem Elbphilharmonie-Hilfsfonds stammen aus dem Erlös von nicht zurückverlangten Eintrittsgeldern. Alle Kunden, die schriftlich auf die Erstattung des Kaufpreises ihrer Einzeltickets für Veranstaltungen in der Elbphilharmonie oder Laeiszhalle verzichten, unterstützen so freiberufliche Musiker, Musikpädagogen und Bühnenkünstler, die von Konzertabsagen betroffen sind. Der Hilfsfonds wird von der HamburgMusik GmbH, dem NDR und der Konzertdirektion Dr. Rudolf Goette unterstützt. Alle Künstler, die an einem oder mehreren der abgesagten Auftritte mitgewirkt hätten, können einen Antrag auf Förderung aus dem Fonds auf der Website der Elbphilharmonie stellen.