Gesellschaft

18:39 Uhr | 07.04.2020

Facebook-Gruppe "Coronahilfe Hamburg"

Solidarität in der Coronakrise

Viele Menschen kommen durch Corona an ihre Grenzen, finanziell oder mental. Doch so sehr die Not durch Corona steigt, wächst in Hamburg auch die Solidarität. Um einander zu unterstützen, haben engagierte Bürger die Facebook-Gruppe Corona-Hilfe Hamburg gegründet. Diese gelebte Nachbarschaftshilfe gibt es auch in Ottensen.