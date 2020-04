Gesellschaft

18:23 Uhr | 07.04.2020

MINTFIT bietet Online-Kurse und Wissenstests

Online-Angebot für Mittelstufen-Schüler

Um Schülerinnen und Schüler beim Lernen zu Hause zu unterstützen, bieten die vier staatlichen Hamburger MINT-Hochschulen Online-Wissenstests an. Zudem wird es auf ihrer gemeinsamen Plattform Kurse in den Fächern Mathematik, Physik, Chemie und Informatik geben. Die Inhalte des sogenannten „MINTFIT“-Angebots sind dabei speziell auf das Mittelstufen-Niveau angepasst und sind als Ergänzung zum Schulunterricht gedacht. Laut Senat biete das webbasierte Lernangebot besonders in Zeiten von Corona eine hilfreiche Unterstützung und ermögliche eine wichtige Kontinuität für Schülerinnen und Schüler.