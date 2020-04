Gesellschaft

16:46 Uhr | 07.04.2020

Unternehmen will Hamburg mit Schutzmasken beliefern

Corona-Hilfe aus Bergedorf

Für die akuten Probleme der nächsten Monate durch Covid-19 benötigen wir Lösungen. So hat auch der Hamburger Senat Unternehmen dazu aufgerufen, sich einzubringen. Einer, der schnell reagiert hat und seine Produktion um einen Artikel erweitert hat ist Jörg Zimmer. So produziert sein Unternehmen nun FFP2 Masken, die dringend in Kliniken, Arztpraxen und Seniorenheimen benötigt werden.