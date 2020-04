Wirtschaft

15:36 Uhr | 07.04.2020

100.000 Sprühflaschen mit jeweils 200 ml

Beiersdorf spendet Desinfektionsmittel an KVH

Die Beiersdorf AG hat 100.000 Flaschen mit Händedesinfektionsmittel an die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg gespendet. Am Donnerstag soll der Großteil der Sprühflaschen mit jeweils 200 ml Desinfektionsmittel aus eigener Herstellung an die Hamburger Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten ausgeliefert werden. Wie das Unternehmen mitteilte, sei es Beiersdorf ein Anliegen die Gesellschaft schnell und effektiv im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie zu unterstützen. Der Vorstandsvorsitzende der KVH freute sich über die Spende, da die Lage in den Praxen derzeit sehr angespannt sei.