Sport

13:24 Uhr | 07.04.2020

Das zweite Event der WM-Serie soll jedoch stattfinden

Iron Man aufgrund von Corona abgesagt

Der Iron Man in Hamburg findet wegen des Coronavirus nicht wie geplant am 21. Juni statt. Das teilte die Iron Man Group mit. Die Hansestadt hatte den Triathlon über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und anschließendem Marathonlauf über rund 42 Kilometer 2017 erstmals ausgetragen. Das zweite Event der WM-Serie am 11. und 12. Juli soll bisher wie geplant stattfinden.