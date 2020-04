Kunst und Kultur

13:22 Uhr | 07.04.2020

Rund 1,5 Millionen Euro Corona-Hilfe

Finanzielle Unterstützung für Musikclubs

Finanzielle Hilfe für Musikclubs: Die Behörde für Kultur und Medien stellt in Zusammenarbeit mit der Hamburger Clubstiftung rund 1,5 Millionen Euro Corona-Hilfen für die Clublandschaft in der Stadt zur Verfügung. Mit dem Hilfspaket sollen die Auswirkungen der Schließungen aufgrund der Corona-Verordnungen abgefedert werden. Die Unterstützung kann von Clubs beantragt werden, die mindestens 24 Live-Konzerte im Jahr veranstalten und Platz für nicht mehr als 1.600 Personen bieten. Zuvor hatte die Hamburger Clubstiftung gemeinsam mit dem Clubkombinat bereits die Spendenkampagne „S.O.S. - Save Our Sounds“ ins Leben gerufen, um private Spendengelder für die Hamburger Musikclubs zu sammeln.