Sport

13:50 Uhr | 06.04.2020

Fünf Millionen Euro Zuschüsse in der Coronakrise

Sportvereine erhalten Nothilfefonds

Hamburger Sportvereine erhalten in der Coronakrise einen Nothilfefond in Höhe von fünf Millionen Euro. Dabei handelt es sich um nicht rückzahlbare Zuschüsse von der Stadt. Außerdem können Vereine ab sofort Förderkredite und Soforthilfen beantragen. „Mit der Hilfe der Stadt wird der Sport wieder auf die Beine kommen und seine gesellschaftlichen und sozialen Funktionen für die Stadt erfüllen, wenn wir alle wieder gemeinsam Sport treiben können“, so Jürgen Mantell vom Hamburger Sportbund. Eine Aufstockung der Summe sei nach Sportsenator Andy Grote möglich.