Sport

12:37 Uhr | 06.04.2020

Per Ausnahmegenehmigung und nur in Kleingruppen

HSV nimmt Mannschaftstraining wieder auf

Der HSV ist nach fast vierwöchiger Pause wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Per Ausnahmeregelung und nur in Kleingruppen dürfen die Profis auf ihrer Anlage im Volkspark trainieren. Vor und nach den Einheiten sollen Spieler und Trainer so wenig Kontakt haben wie möglich. In den Kabinen werden die Akteure strikt voneinander getrennt. Jeremy Dudziak und Ewerton konnten nur Reha-Training absolvieren, alle anderen Profis sind voll einsatzfähig.