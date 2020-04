Blaulicht

19:32 Uhr | 05.04.2020

Trotz des guten Wetters nur wenige Verstöße

Corona: Polizei kontrolliert Ausflügler

Am Wochenende hat die Polizei in Hamburg verstärkt Kontrollen durchgeführt um zu überprüfen, ob sich die Menschen an die gültigen Kontaktbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie halten. Trotz des guten Wetters, seien jedoch bisher kaum Verstöße gegen die geltende Verordnung festgestellt worden, wie die Polizei am Sonntag auf Twitter bekannt gab. Bei Verstößen gegen die Beschränkungen drohen Geldstrafen zwischen 150 und 5.000 Euro. Im Wiederholungsfall kann das Bußgeld sogar bis zu 25.000 Euro betragen. Ein größeres Problem seien, laut Polizei, jedoch Hamburger Touristen gewesen, die am Wochenende zu Ausflügen ins schleswig-holsteinische Umland aufgebrochen waren. Um dies zu verhindern, führte die Polizei Schleswig-Holstein an den Landesgrenzen etliche Kontrollen durch und schickte die Ausflügler wieder zurück.