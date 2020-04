Gesellschaft

15:35 Uhr | 03.04.2020

Kontaktlose Paketübergabe

Hamburg Box: Kostenlose Nutzung für Händler

Die Hamburg Box, mit der seit März Pakete an Hamburger Bahnhöfen und Haltestellen empfangen werden können, soll Händlern nun bis vorerst Ende April kostenlos zu Verfügung gestellt werden. Das gab die Deutsche Bahn heute bekannt. So sollen die Händler in Zeiten der Corona-Krise unterstützt werden. Da die Paketübergabe mit der Hamburg Box kontaktlos erfolgt, sei sie besonders in der aktuellen Situation eine gute Alternative zur herkömmlichen Haustürzustellung.