Kunst und Kultur

13:28 Uhr | 03.04.2020

Sonntagspredigt im Hamburger Michel

Erneute Gottesdienst-Übertragung

Am kommenden Sonntag wird Hamburg 1 erneut gemeinsam mit HG Technik den Gottesdienst aus dem Michel übertragen. Aufgrund der Corona-Krise finden aktuell keine Gottesdienste vor anwesenden Gemeindemitgliedern in Kirchen statt. Bereits am vergangenen Sonntag war der Gottesdienst bei Hamburg 1 live aus dem Michel übertragen worden. Damit auch die Kirchenbänke nicht völlig leer bleiben, können Interessierte zudem Fotos auf der Website des Michels einreichen, mit denen die Kirche gefüllt wird. Der Gottesdienst wird am Sonntag ab 10:00 Uhr übertragen.