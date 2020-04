Gesellschaft

13:26 Uhr | 03.04.2020

Voraussetzungen streng geregelt

Erntehelfer dürfen nun doch einreisen

Nachdem die Einreise von Saisonarbeitskräfte aus Osteuropa aufgrund der Corona-Krise zunächst untersagt worden war, dürfen im April und Mai nun doch jeweils bis zu 40.000 Erntehelfer nach Deutschland kommen. Darauf haben sich das Bundesinnen- und das Bundesagrarministerium am Donnerstag geeinigt. Die Voraussetzungen für die Einreise sind jedoch streng geregelt. So dürfen die Saisonarbeiter nur mit dem Flugzeug anreisen und müssen zudem einen Gesundheitscheck bestehen. Auch werden sie in den ersten 14 Tagen von den anderen Arbeitskräften getrennt. Die Unterkünfte für die ausländischen Erntehelfer werden außerdem nur zur Hälfte belegt.