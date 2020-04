Gesellschaft

13:21 Uhr | 03.04.2020

In der Schanze und im Karolinenviertel

Neue Bewohnerparkzonen kommen verspätet

Die Einführung der zwei neuen Bewohnerparkgebiete in der Sternschanze und im Karolinenviertel wird vorerst nicht wie geplant am 15. April in Kraft treten. Das gab der Landesbetrieb Verkehr heute bekannt. Grund der Verzögerung sei die Verbreitung des Coronavirus. „Wir bitten unsere Kundinnen und Kunden in dieser besonderen Situation um Verständnis, wenn nicht alles in gewohntem Rahmen abläuft und es zu Verzögerungen kommt. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden, trotz der herausfordernden Zeit, weiterhin für die Sicherheit im Straßenverkehr sorgen und schwerwiegende Parkverstöße ahnden.“ Ab wann die neuen Bewohnerparkgebiete gelten sollen ist bisher nicht bekannt.