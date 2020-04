Politik

12:51 Uhr | 02.04.2020

Soll ab Freitag in Kraft treten

Neuer Bußgeldkatalog für Hamburg

Der Hamburger Senat will heute eine neue Verordnung zur Corona-Pandemie beschließen. Darin ist auch ein Bußgeldkatalog enthalten, der nun regeln soll, wie Ordnungswidrigkeiten gegen die Kontaktsperren beispielsweise sanktioniert werden. Bei Verstoß gegen den Mindestabstand von 1,50 Meter müsse demnach künftig mit einem Bußgeld in Höhe von 150 Euro gerechnet werden. Bei mehrfachen Verstößen werde es teurer, so Innensenator Grote. Die neue Verordnung soll die bisherigen Allgemeinverfügungen ersetzen und ab Freitag in Kraft treten.