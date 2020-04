Stadtgespraech

12:06 Uhr | 02.04.2020

Zu viel touristische Nutzung in Corona-Zeiten

Alter Elbtunnel am Wochenende geschlossen

Der Alte Elbtunnel wird am kommenden Wochenende geschlossen. Vergangenen Sonnabend und Sonntag war der Tunnel vermehrt touristisch genutzt worden. Das sei laut Betreiber HPA nicht im Sinne der aktuellen Corona-Verordnung, da so der vorgegebene Sicherheitsabstand nicht gewährleistet werden könne: Insbesondere bei der Nutzung der Aufzüge. Ab Montag früh steht der St. Pauli Elbtunnel dann Pendlern unter der Woche wie gewohnt zur Verfügung. Die HPA geht davon aus, auch an den kommenden Wochenenden den Tunnel zu sperren, so lange die Allgemeinverfügung zur aktuellen Corona-Lage gilt. Auch über die Ostertage soll der Alte Elbtunnnel gesperrt werden.