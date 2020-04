Verkehr

11:39 Uhr | 02.04.2020

Staus um 90 Prozent zurückgegangen

ADAC: Weniger Staus in Hamburg

Aufgrund der Corona-Krise gibt es zur Zeit kaum noch Staus in Hamburg. Innerhalb weniger Tage gingen die Staus laut ADAC um rund 90 Prozent zurück. Während in der dritten Februarwoche in der Hansestadt noch insgesamt 779 Kilometer Stau verzeichnet wurden, waren es in der vergangenen Woche nur noch 52 Kilometer. Auch über Ostern ruft der ADAC Autofahrer dazu auf, sich an die geltenden Allgemeinverfügungen zu halten.