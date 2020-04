Blaulicht

11:22 Uhr | 02.04.2020

Fassade mit Zeichen und Sprüchen besprüht

Farbanschlag auf Büro der Grünen

In Eimsbüttel haben Unbekannte am Donnerstagabend einen Farbanschlag auf das Büro der Grünen verübt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Täter mehrere Zeichen und Sprüche an die Fassade gesprüht. Die Polizei sucht aktuell nach Zeugen. Hinweise können unter der Rufnummer 040-4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg und an jeder Polizeidienststelle abgegeben werden. Die Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.