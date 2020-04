Gesellschaft

08:40 Uhr | 02.04.2020

Ersatzprüfung in anderem Fach

Sport-Abitur nicht sicher

Aufgrund der Corona-Pandemie müssen Abiturienten mit dem Fach Sport nun auf ein anderes Fach ausweichen, da die praktischen Prüfungen in diesem Jahr nicht sichergestellt werden können. So müssen die Betroffenen nun zunächst eine theoretische Prüfung in ihrem Ersatzfach, bei dem es sich in der Regel um Biologie handelt, ablegen. Bis zum 8. April müssen sie ihrer Schule zudem schriftlich mitteilen, ob sie die Option auf eine Sportprüfung nutzen wollen, sollte diese möglich sein. Bis zum 15. Mai will die Schulbehörde bekannt geben, ob die praktische Sportprüfung stattfinden kann. Auch die Verschiebung der Abiturprüfungen um fünf Tage, die am Dienstag bekannt gegeben wurde, stieß bei vielen Schülerinnen und Schülern auf deutlich Kritik.