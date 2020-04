Gesellschaft

08:37 Uhr | 02.04.2020

Auch Schlaganfall- und Herzinfarktpatienten bleiben aus

Weniger Patienten in der Notaufnahme

In Folge der Corona-Pandemie ist der Andrang von Patienten mit anderen Krankheiten in den Notaufnahmen der Hamburger Krankenhäuser deutlich zurückgegangen. Dabei bleiben unter anderem auch die Patienten mit einem Schlaganfall oder Herzinfarkt aus. Das UKE warnt jedoch vor falscher Scheu, denn Schlaganfälle und Herzinfarkte gehören zu den häufigsten Todesursachen in Deutschland. Die Versorgung von Notfällen sei auch in Zeiten einer Pandemie gesichert und Patienten sollten keinesfalls aus Sorge um eine Ansteckung mit dem Coronavirus eine Krankenhausbehandlung vermeiden. Wer bei sich Symptome bemerkt, die auf einen Schlaganfall oder Herzinfarkt hindeuten, sollte nach wie vor unverzüglich den Notruf 112 wählen.