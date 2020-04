Politik

08:34 Uhr | 02.04.2020

"Außergewöhnliche Notsituation" in Folge von Corona

Bürgerschaft hebt Schuldenbremse auf

Die Hamburgische Bürgerschaft hat in ihrer gestrigen Sitzung die Aufhebung der Schuldenbremse beschlossen. Grund hierfür ist die „außergewöhnliche Notsituation“ in Folge der Corona-Krise. So stufte die Bürgerschaft die Pandemie als Naturkatastrophe ein, die die Finanzlage erheblich beeinträchtigt. Nun kann die Hansestadt im Haushalt 2020/ 21 1,5 Milliarden Euro an neue Schulden aufnehmen. Die Rückzahlungen sollen ab 2025 beginnen und über 20 Jahre laufen.