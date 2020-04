Verkehr

13:50 Uhr | 01.04.2020

Moia-Fahrzeuge und Taxis fahren nachts

Zusätzliches ÖPNV-Nachtangebot

Ab heute bieten Taxis und Moia-Fahrzeuge in Hamburg nachts von 0 bis 6 Uhr ein zusätzliches Angebot im öffentlichen Nahverkehr an. Menschen, die aus wichtigen Gründen auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen sind sollen so pro Nacht jeweils 100 Moia-Fahrzeuge und Taxen zur Verfügung stehen. Die Fahrzeuge können wie gewohnt telefonisch oder über die jeweilige App gebucht werden. Alle Inhaber einer HVV-Fahrkarte können die Moias kostenlos und die Taxis für eine Pauschale von 4,00 Euro nutzen. Alle anderen Nutzer können für 8,00 Euro ein Taxi und für 4,00 Euro ein Moia bestellen. Den regulären Betrieb hat Moia allerdings seit heute eingestellt.