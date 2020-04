Gesellschaft

13:15 Uhr | 01.04.2020

15.944 Schulanfänger im August

Rekordzahl an Erstklässlern

Im kommenden Schuljahr startet in Hamburg eine Rekordzahl an Erstklässlern. Vorläufig 15.944 neue Schülerinnen und Schüler starten ab August an Hamburgs staatlichen Grundschulen. Laut Schulsenator Ties Rabe sind das 516 mehr als im Vorjahr. Der Senat geht davon aus, allen Kindern einen ortsnahen Schulplatz bieten zu können und mehr als 95 Prozent eine Einschulung an der Erstwunschschule.