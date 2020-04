Stadtgespraech

12:57 Uhr | 01.04.2020

Erste Anträge bewilligt

Corona Soforthilfe: Bereits 38.000 Anträge

Bis heute morgen um 8 Uhr haben bereits 38.000 Hamburgerinnen und Hamburger Anträge für die Corona Soforthilfe gestellt. Die Website verzeichnete teilweise bis zu 200.000 Aufrufe in der Stunde. Gestern Abend, etwa 24 Stunden, nach dem Eingehen der ersten Anträge, konnten bereits erste Bewilligungen ausgesprochen und Auszahlungen angeordnet werden. Das digitale Antragsportal war am späten Montagabend auf www.ifbhh.de online gegangen. Die Corona Soforthilfe richtet sich an Unternehmen, Organisationen, Institutionen, Selbstständige und Künstler, die durch die aktuelle Corona-Krise mit erheblichen Umsatzeinbußen zu kämpfen haben. Anträge können bis Ende Mai 2020 gestellt werden.