Gesellschaft

08:05 Uhr | 01.04.2020

Schlusspräsentation findet online statt

Wettbewerblicher Dialog Stadtteil Grasbrook

Der wettbewerbliche Dialog zur Gestaltung des neuen Stadtteils Grasbrook soll trotz der Corona-Krise planmäßig abgeschlossen werden, damit mit anschließenden Planungsschritten zeitgerecht begonnen werden kann. So sollen die Entwürfe und Pläne der drei Finalisten-Teams morgen, einen Tag vor der finalen Jury-Entscheidung, online eingesehen und kommentiert werden können. Die Ergebnisse der Online-Beteiligung sollen dann in die finale Jury-Entscheidung eingebracht werden. Unter www.hamburg.de/grasbrook können sich alle interessierten Hamburgerinnen und Hamburger am 2. April von 8:00 bis 20:00 Uhr an dem Auswahlverfahren beteiligen.