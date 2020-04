Gesellschaft

07:57 Uhr | 01.04.2020

Rund 1,7 Prozent höher als im Vorjahr

Wasserverbrauch leicht gestiegen

Nach Angaben von Hamburg Wasser ist der Wasserverbrauch in der Hansestadt in den letzten beiden Wochen im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen. So wurden in den zwei letzten Märzwochen durchschnittlich rund 338.00 0 Kubikmeter Trinkwasser verbraucht. Das sind 1,7 Prozent mehr als im selben Zeitraum 2019. Ein Grund für den Anstieg könnte das vermehrte Händewaschen aufgrund der Corona-Krise sein. Der Wasserverbrauch wird jedoch durch viele unterschiedliche Faktoren, wie unter anderem auch die wachsende Bevölkerungszahl beeinflusst.