Gesellschaft

18:48 Uhr | 31.03.2020

Norddeutschland nimmt Patienten aus dem Ausland auf

Französische Corona-Patienten gelandet

Am Dienstagnachmittag ist ein Flugzeug der französischen Luftwaffe mit sechs schwerkranken Corona-Patienten am Hamburg Airport gelandet. Die Personen sollen in Krankenhäusern in Schleswig-Holstein behandelt werden. Da in norddeutschen Krankenhäusern derzeit noch ausreichend Kapazitäten vorhanden sind, können Patienten aus dem Ausland aufgenommen und behandelt werden. Bereits am Montag waren Corona-Patienten aus Italien in Hamburger Krankenhäuser gebracht worden.