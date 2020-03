Gesellschaft

18:42 Uhr | 31.03.2020

Senat plant derzeit keine Maßnahmen

Keine Mundschutzpflicht in Hamburg

Einkaufen, womöglich nur noch mit Mundschutz? In Österreich soll es laut Kanzler Sebastian Kurz Pflicht werden, Mund-, und Nasenschutz in Supermärkten zu tragen, gegebenenfalls auch bei allen Aufenthalten in der Öffentlichkeit. In Deutschland will jetzt die Stadt Jena das Tragen einer Schutzmaske zur Pflicht machen. Doch Masken, gerade im medizinischen Bereich, sind knapp. Wie sieht es in Hamburg aus? Und ergibt eine Maskenpflicht eigentlich Sinn?