Verkehr

13:34 Uhr | 31.03.2020

Zweite Bauphase startet am 8. April

Bauarbeiten im Ehestorfer Heuweg

Am 8. April startet die erste Bauphase des zweiten Bauabschnitts im Ehestorfer Heuweg. Während der Bauarbeiten wird der Verkehr über einen so genannten Blockverkehr mit Ampelschaltung geregelt. Das hatten die Anwohner gefordert. Dadurch können Fahrzeuge abwechselnd in beiden Richtungen an der Baustelle vorbeifahren. Wenn sich die Durchführung des Blockverkehrs als sinnvoll erweist, sollen auch die künftigen Bauphasen mit einem solchen gelöst werden. In insgesamt fünf Bauphasen soll bis Herbst 2021 der Ehestorfer Heuweg zwischen der Rudolf-Steiner Schule und der Cuxhavener Straße saniert werden