Blaulicht

12:41 Uhr | 31.03.2020

Niemand wurde verletzt

Feuerwehr zieht Auto aus der Alster

Am Morgen ist ein PKW vom Steg eines Ruderclubs in die Alster gerollt und zu einem Drittel im Wasser versunken. Die Feuerwehr zog den Wagen, bei dem es sich um den Kleintransporter eines Handwerkers handelte, mithilfe eines Rüstwagens wieder aus dem Wasser. Im Auto befand sich niemand, so ist auch niemand verletzt worden. Die Ursache des Unfalls ist bislang noch unklar.