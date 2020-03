Gesellschaft

08:47 Uhr | 31.03.2020

Schul-Sorgentelefon für Eltern eingerichtet

Die Hamburger Schulbehörde hat ein Corona-Sorgentelefon für Eltern eingerichtet, die Hilfe beim Unterricht ihrer Kinder zuhause benötigen. Die neue Hotline ist kostenlos und ab sofort montags bis Freitags von 9:00 bis 16:00 Uhr erreichbar. Die Beratungsabteilungen von insgesamt 13 Regionalen Bildungs- und Beratungszentren bieten unter drei verschiedenen Nummern Unterstützung an. Auch bei Konflikten in der Familie oder der Erkrankung von Angehörigen könne das Angebot, laut Schulbehörde, in Anspruch genommen werden. Eltern können das Sorgentelefon unter folgenden Nummern erreichen: 040 – 428 12 – 82 09 040 – 428 12 – 82 19 040 – 428 12 – 80 50