Blaulicht

08:43 Uhr | 31.03.2020

Brandursache noch unklar

Osdorf: Feuer im Keller eines Hochhauses

Im Keller eines Hochhauses in Osdorf ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Da das komplette Treppenhaus verraucht war, mussten die Mieter zunächst in ihren Wohnungen bleiben. Die Feuerwehr konnte den Brand jedoch schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.