18:09 Uhr | 30.03.2020

Gottesdienst am Sonntag

Foto-Aktion im Hamburger Michel

Auch am gestrigen Sonntag hat in der St. Michaelis Kirche wieder ein Gottesdienst stattgefunden. Bei uns konnten die Zuschauer die Predigten von Pastor Stefan Holtmann und Pastorin Julia Atze trotz des Veranstaltungsverbots in einer Live-Übertragung miterleben. Und auch die Kirchenbänke waren gestern nicht völlig leer